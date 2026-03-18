В Алтайском крае карантин по бешенству действует в 28 населенных пунктах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Алтайском крае случаи заражения животных бешенством зарегистрированы в 2026 году в 20 районах , сообщил на интернет-форуме начальник управления ветеринарии края Владимир Самодуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На текущий момент ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 28 пунктах 20 районов", - сказал он.

Количество выявленных неблагополучных по бешенству населенных пунктов является средним показателем в сравнении с прошлыми годами. Так, в 2001 году было зарегистрировано более 100 неблагополучных пунктов, в 2004 - 41, в 2007 - 80, в 2006 - 60, в 2009 - 49.