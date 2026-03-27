Участок земли в Плёсе возвращен в госсобственность из владения экс-прокурора

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Ивановской области Приволжский районный суд Ивановской области удовлетворил требования прокуратуры о передаче в муниципальную собственность земельного участка на территории исторического поселения федерального значения город Плёс, сообщила областная прокуратура.

Надзорное ведомство установило, что в 2012 году администрация Приволжского района передала в аренду физическому лицу участок площадью 1,5 тыс\ям кв. м в районе села Утес Плесского городского поселения для личного подсобного хозяйства, на котором был построен жилой дом около 76 кв. м. После этого земля была передана арендатору в собственность.

По закону строительство жилых домов в границах историко-культурных заповедников запрещено. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным, истребовании участка из незаконного владения и сносе построенного объекта.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет об участке земли, оказавшегося в собственности у Ильи Запрудного, который был прокурором Приволжского района в 2011-2012 годах. В органах прокуратуры он работал с 2003 по 2022 год.