Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана до 17 апреля.

"Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 02:59 по Москве 17 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Для рейсов в страны Персидского залива российским авиакомпаниям рекомендуется выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности и активном мониторинге рекомендаций (NOTAM) их авиационных властей.

Кроме того, Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно.

Росавиация 28 февраля выпустила NOTAM в связи с закрытием воздушного пространства ближневосточных стран. Затем эти рекомендации продлевались.