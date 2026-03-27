Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля и Ирана до 17 апреля.

"Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 02:59 по Москве 17 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Для рейсов в страны Персидского залива российским авиакомпаниям рекомендуется выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением безопасности и активном мониторинге рекомендаций (NOTAM) их авиационных властей.

Кроме того, Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно.

Росавиация 28 февраля выпустила NOTAM в связи с закрытием воздушного пространства ближневосточных стран. Затем эти рекомендации продлевались.

Хроника 28 февраля – 27 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Росавиация Персидский залив
Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

 Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

Глава Роспотребнадзора заявила о безопасности прогревания песка на пляжах Анапы

В Совбезе предложили ввести господдержку для вывода мессенджеров РФ на зарубежные рынки

Российские туроператоры сообщили о визовом коллапсе в посольстве Великобритании
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8821 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
