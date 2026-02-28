Поиск

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока

Ограничения на полеты действуют до 2 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация уведомила российские авиакомпании о закрытии воздушного пространства рядом ближневосточных стран, сообщили журналистам в ведомстве.

"Авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Информация доведена до российских перевозчиков", - сказали в ведомстве.

Росавиация выпустила собственные рекомендации (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушного транспорта. NОТАМ действует до 02:59 мск 2 марта.

При выполнении полетов в страны Персидского залива рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением всех мер безопасности и активном мониторинге рекомендаций авиавластей иностранных государств.

Ранее сообщалось, что полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений.

