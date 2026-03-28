Генштаб сообщил об использовании единого реестра и электронных повесток в ходе призыва

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что в ходе призыва 2026 года применяются "Единый реестр воинского учета" и электронные повестки.

"Мероприятия текущего призыва проводятся с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", что позволяет при наличии в нем достаточных оснований предоставлять отсрочки гражданам без личной явки на заседание призывной комиссии", - сообщил он на брифинге в субботу.

"Для оповещения призывников применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток", - сказал вице-адмирал.

Он добавил, что в случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

"Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг", - заявил Цимлянский.