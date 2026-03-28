Железнодорожный мост обрушился из-за сильных дождей в Дагестане

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Обрушение железнодорожного моста произошло в Дагестана из-за сильных осадков, сообщил глава города Хасавюрт Корголи Корголиев в своем телеграм-канале в субботу.

"В связи с наполнением русла реки Ярык-Су мы ввели ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку. В районе обрушения железнодорожного моста ведется постоянный мониторинг ситуации", - написал он.

Корголиев отметил, что все необходимые службы работают на местах и призвал жителей к осторожности.

Пресс-служба правительства Дагестана в своем телеграм-канале уточнила, что два пролета моста обрушились на перегоне Хасавюрт - Кадиюрт СКЖД, движение по одному из путей продолжается, поезда следуют по расписанию, ситуация находится на контроле соответствующих специалистов.

Ранее в пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. По данным республиканского управления МЧС, спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных участков.

Как сообщалось, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах Дагестана. Из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана. Кроме этого, подтоплены некоторые улицы и два десятка частных домов в Махачкале и других населенных пунктах республики.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.