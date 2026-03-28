Военные РФ поразили в течение суток четыре ракеты "Фламинго" и 385 беспилотников ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ранее в министерстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль село Брусовка в ДНР.

Также сообщалось, что российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.