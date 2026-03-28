Замглавы администрации Сочи арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Сочи арестовал заместителя главы администрации города Евгения Горобца, против которого расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в субботу.

"Центральным районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца (...) Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить. Горобец заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Горобцу инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в августе 2025 года Горобец договорился с одним из бизнесменов о лоббировании его интересов и подконтрольных ему юридических лиц. Позднее Горобец предложил предоставить одному из юрлиц в аренду участок земли в районе санатория "Волна", стоимостью 400 млн рублей под реализацию инвестиционного проекта, без торгов и с правом последующего приобретения.

"Личная заинтересованность обвиняемого выразилась в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения для директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева по делу о посредничестве во взяточничестве.

Накануне в правоохранительных органах Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что задержаны вице-мэр Сочи, директор правового департамента и руководитель департамента муниципального земельного контроля горадминистрации. "Задержаны заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Они задержаны в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий", - сказал собеседник агентства.

Замглавы администрации Сочи арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

 Несколько десятков человек останутся на АЭС "Бушер" обеспечивать сохранность и работу оборудования

 Режим ЧС ввели в Махачкале из-за непогоды

