Поиск

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Фото: Мария Семенова/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в ночь на воскресенье.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова, Ульяновска, Волгограда, Краснодара и Самары.

Домодедово Внуково Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
