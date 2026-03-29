Российские военные уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ за сутки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили в зоне специальной военной операции 38 пунктов управления беспилотной авиацией и несколько станций спутниковой связи Starlink вооружённых сил Украины, сообщили в воскресенье официальные представители группировок "Север", "Восток" и Южная.

"Уничтожены 25 пунктов управления БПЛА ВСУ", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Михаила Герасимова, "в течение суток противник потерял станцию спутниковой связи Starlink и восемь пунктов беспилотной авиации".

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что "войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 16 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 10 наземных робототехнических комплексов".

"Поражены пять пунктов управления БПЛА", - сказал Астафьев.