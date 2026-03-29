За ночь в двух районах Ростовской области уничтожены БПЛА

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В двух районах Ростовской области в ночь на воскресенье ликвидированы беспилотники, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Люди не пострадали", - написал он в своем Мах-канале.

Слюсарь добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено домовладение.

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность .