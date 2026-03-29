В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании из-за ограничений в Ленобласти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений в Ленинградской области в аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения.

Над Ленинградской областью в воскресенье уничтожено 36 беспилотников

Атака БПЛА совершена на промпредприятие в Тольятти

Число сбитых беспилотников в Московском регионе выросло до пяти

Над Ленобластью уничтожен 31 БПЛА, в порту Усть-Луга тушат пожар

В Ленинградской области сбито 27 беспилотников, поврежден порт Усть-Луга

В Ленобласти уничтожены 18 беспилотников

 В Ленобласти уничтожены 18 беспилотников

Третий БПЛА сбит на подлете к Москве

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

 Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

В РФ не выявлены случаи заболевания вариантом COVID-19 "Цикада"

Что произошло за день: суббота, 28 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1167 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8839 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
