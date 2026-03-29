В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании из-за ограничений в Ленобласти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений в Ленинградской области в аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения.