Поиск

Сирийские военные сообщили о перехвате нескольких БПЛА, запущенных из Ирака

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сирийские военные заявили, что сбили несколько БПЛА, которые запустили с территории Ирака по базе США в Касруке в провинции Эль-Хасака - одному из немногих американских военных объектов, оставшихся в Сирии, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

"Ранее сегодня база США в Касраке на нашей территории подверглась налету четырех дронов, выпущенных с иракской территории", - приводит телеканал слова замглавы Минобороны Сирии Сипана Хамо.

Он отметил, что дроны сбиты, жертв нет.

"Мы возлагаем на Ирак ответственность и призываем его власти предотвратить повторение атак, угрожающих стабильности Сирии", - добавил Хамо.

Накануне сирийская армия сообщала об отражении налета дронов из Ирака: их нацелили на военную базу Ат-Танф на юго-востоке Сирии, которая используется США.

"Исламское сопротивление в Ираке", которое поддерживается Ираном, ранее брало на себя ответственность за нападения на несколько военных баз в регионе. В частности, этой группировкой были атакованы несколько авиабаз и аэропорт в Иордании.

Иран Ирак США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Хроники событий
