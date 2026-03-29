Правительство РФ увеличило размер президентских грантов в области культуры и искусства

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Размер президентских грантов в области культуры и искусства проиндексирован на 4%.

Подписано соответствующее постановление, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Гранты ежегодно получают 108 ведущих организаций культуры - музыкальные и театральные коллективы, а также творческие вузы, которые готовят специалистов в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества.

Общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов с 2026 года составит более 9,3 млрд рублей.