Вице-мэр Челябинска Астахов арестован на 2 месяца по обвинению в коррупции

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на 2 месяца задержанного накануне по обвинению в коррупции вице-мэра Челябинска Александра Астахова, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Его заключили под стражу до 28 мая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Астахову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Астахова задержали в Челябинске 28 марта сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним также был задержан начальник управления ЖКХ администрации города. Оба подозреваются в причинении многомиллионного ущерба бюджету.