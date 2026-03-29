Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:20 мск 29 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дорога была закрыта для грузовиков с 21:15 мск 28 марта из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.