Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил заход в индонезийский порт Джакарта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", корвета "Громкий" и морского буксира "Андрей Степанов", прибыл в порт города Джакарта Республики Индонезия, сообщила пресс-служба флота в воскресенье.

Как отмечается, на причале российских военных моряков встретили представители военно-морских сил ВМС Индонезии и сотрудники посольства РФ.

"В рамках делового захода у моряков ВМФ России запланированы протокольные мероприятия и конференции по обмену опытом с военнослужащими ВМС Индонезии, экскурсии по городу, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с индонезийскими моряками", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в начале марта 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.