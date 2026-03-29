Один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Челябинской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - На трассе М-5 "Урал" (Москва - Челябинск) в воскресенье утром произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель автобуса "Форд Транзит" выехал на полосу встречного движения, где данный маневр разрешен, и столкнулся с грузовым автомобилем "Донфенг" с полуприцепом.

В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка (Башкирия) в город Златоуст. Авария произошла в Саткинском районе Челябинской области. В этот момент в салоне находились три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения.