Аэропорт "Пулково" из-за ограничений работает только на прием самолетов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно работает только на прием воздушных судов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона в воскресенье сбито 36 беспилотников.

Пулково Росавиация
