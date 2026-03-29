Аэропорт "Пулково" обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта, сообщает Росавиация.

Как отмечается в сообщении, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона в воскресенье сбито 36 беспилотников.