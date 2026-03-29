Поиск

Два человека погибли при столкновении машины и поезда в Рязанской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля "Рено Дастер" и пассажирского поезда произошло в Рязанской области в воскресенье, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в своем канале Мах.

Как говорится в сообщении, авария произошла примерно в 10:50 на 113-м километре автодороги "Михайлов-Горлово-Голдино-Скопин-Милославское" в Милославском районе, на железнодорожном переезде 281 километре Раненбургской дистанции пути.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });