Два человека погибли при столкновении машины и поезда в Рязанской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля "Рено Дастер" и пассажирского поезда произошло в Рязанской области в воскресенье, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в своем канале Мах.

Как говорится в сообщении, авария произошла примерно в 10:50 на 113-м километре автодороги "Михайлов-Горлово-Голдино-Скопин-Милославское" в Милославском районе, на железнодорожном переезде 281 километре Раненбургской дистанции пути.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.