Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА на Таганрог

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Таганрог один мужчина погиб и один пострадал, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Один мужчина погиб, еще один - получил ранение", - написал губернатор в мессенджере Мах.

По его словам, в зоне падения обломков БПЛА работают специалисты. Люди эвакуированы, зафиксированы возгорания и разрушения.

Работа по отражению воздушной атаки на Таганрог продолжается, добавил Слюсарь.