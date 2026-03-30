Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла. Он также заявил, что Иран по большей части согласился с американским мирным планом.

- США перебросили на Ближний Восток отряды сил специальных операций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных.

- Свыше 60 БПЛА сбиты в Таганроге и шести районах Ростовской области. Один человек погиб.

- Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне. В республике введен режим ЧС.

- Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар. Пострадали три человека.

- США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу. Позже Трамп сказал, что он не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией.

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

 Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

 США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу

 ВВС Израиля за день сбросили более 120 бомб на объекты военной промышленности Ирана

 Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня
