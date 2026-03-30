Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла. Он также заявил, что Иран по большей части согласился с американским мирным планом.

- США перебросили на Ближний Восток отряды сил специальных операций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских военных.

- Свыше 60 БПЛА сбиты в Таганроге и шести районах Ростовской области. Один человек погиб.

- Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне. В республике введен режим ЧС.

- Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар. Пострадали три человека.

- США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу. Позже Трамп сказал, что он не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией.