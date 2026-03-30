В Тегеране практически полностью восстановили пострадавшее от обстрелов электроснабжение

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти завершают работы по восстановлению электричества в иранской столице Тегеране и городе Кередж после отключения электроэнергии в связи с попаданием шрапнели по объектам электросети, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

Отмечается, что специалисты продолжают работать над восстановлением электроснабжения в нескольких районах.

Ранее шрапнель попала по электросети в провинции Альборз, центром которой является Кередж, что привело к перебоям с электроэснабжением в нескольких частях страны. В частности, без электричества остались многие районы столицы.