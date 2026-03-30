Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что в результате американской операции в Иране уже произошла смена режима, и новые руководители "разумны".

"Смена режима уже произошла, если вы уже видите, потому что один режим был уничтожен, разрушен, они все мертвы. (...) Следующий режим по большей части мертв, а с третьим режимом мы имеем дело с другими людьми, чем кто-либо когда-либо имел дело прежде. Это совершенно другая группа людей. Поэтому я считаю, что режим сменился, и, честно говоря, они очень разумны", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.

При этом американский лидер не уточнил, кого именно имеет в виду и с кем конкретно США имеют дело.

Между тем в опубликованном в ночь на понедельник интервью Financial Times Трамп также назвал нынешние власти Ирана "совершенно иными людьми" и "очень профессиональными".

Кроме того, он предположил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, либо мертв, либо тяжело ранен.

"Сын (погибшего в результате американских ударов аятоллы Али Хаменеи - ИФ) либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали", - сказал американский президент.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что США и Иран ведут переговоры.