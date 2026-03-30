Две женщины пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на село Белянка Шебекинского округа ранены две женщины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Белянка Шебекинского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадали две мирные жительницы", - написал губернатор в мессенджере Мах.

Он уточнил, что вследствие удара дрона по автомобилю женщина получила множественные осколочные ранения; она доставлена в Шебекинскую больницу. Транспортное средство загорелось; предположительно, там могли находиться люди.

Также дроны атаковали другой автомобиль - женщину с обширной раной спины и осколочными ранениями живота доставили в больницу.