Гладков сообщил о двух раненных в результате атаки БПЛА на автобус

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал автобус, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бойцы самообороны доставили двух пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. У женщины - минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины - минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки", - уточнил он.

Пострадавших переведут лечиться в Белгород.