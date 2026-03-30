Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В оперштабе Краснодарского края сообщили о повреждении нескольких квартир в Прикубанском округе вследствие атаки БПЛА.

"Из-за падения БПЛА повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил также один из балконов. Возгораний нет.

Пострадали три человека: одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации.