Режим повышенной готовности планируется ввести из-за паводка в Новосибирской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области намерены ввести режим повышенной готовности в регионе, сообщил министр ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

"Подготовлен проект постановления правительства Новосибирской области о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, которое в настоящее время проходит заключительное согласование в установленном порядке", - сказал он.

По словам Назарова, режим вводится из-за ожидаемого сложного прохождения паводка.

Заместитель министра транспорта региона Антон Мирошниченко сообщил, что в настоящее время зафиксировано два перелива воды через дороги в Коченевском районе, очистка водопропускных труб завершится в среду.

Начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил, что на реках Иня и Карасук работают оперативные группы, чтобы определить места для подрывов льда.

"На текущей неделе планируем эти работы провести", - сказал он.

Также, сказал Орлов, с 28 марта в Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Татарском, Тогучинском, Сузунском муниципальных округах был подтоплен в общей сложности 21 приусадебный участок и три подвала многоквартирных жилых домов. Проводится откачка воды.

Кроме того, обследована с помощью беспилотников река Обь в Новосибирске - от Димитровского моста вниз по течению.

Новости

Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар

Две женщины пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России

Режим ЧС введен в дагестанском Буйнакске из-за непогоды

Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления в Дагестане

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Режим ЧС введен в Чечне из-за непогоды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1196 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
