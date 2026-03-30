Режим повышенной готовности планируется ввести из-за паводка в Новосибирской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области намерены ввести режим повышенной готовности в регионе, сообщил министр ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

"Подготовлен проект постановления правительства Новосибирской области о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, которое в настоящее время проходит заключительное согласование в установленном порядке", - сказал он.

По словам Назарова, режим вводится из-за ожидаемого сложного прохождения паводка.

Заместитель министра транспорта региона Антон Мирошниченко сообщил, что в настоящее время зафиксировано два перелива воды через дороги в Коченевском районе, очистка водопропускных труб завершится в среду.

Начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил, что на реках Иня и Карасук работают оперативные группы, чтобы определить места для подрывов льда.

"На текущей неделе планируем эти работы провести", - сказал он.

Также, сказал Орлов, с 28 марта в Новосибирске, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Новосибирском, Татарском, Тогучинском, Сузунском муниципальных округах был подтоплен в общей сложности 21 приусадебный участок и три подвала многоквартирных жилых домов. Проводится откачка воды.

Кроме того, обследована с помощью беспилотников река Обь в Новосибирске - от Димитровского моста вниз по течению.