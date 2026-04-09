В Барнауле Обь поднялась за ночь больше чем на метр

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В поселке Затон в Барнауле за ночь вода в Оби поднялась на 108 см, паводковая ситуация там находится на особом контроле, сообщила мэрия города.

Замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин на оперативном совещании сказал, что теперь уровень воды в Оби в районе Барнаула составляет 476 см. При уровне 540 см в поселке Затон начинается подтопление.

По словам начальника территориального управления микрорайона Затон Валентины Михайловой, на особом контроле находится дорога на остров Шубинский. В случае необходимости движение по дороге будет перекрыто, а движение транспорта и пешеходов будет осуществляться по понтонному мосту, который сейчас готовят к работе. На этот участок дороги завозят бетонные блоки и дорожные знаки, которые будут установлены в случае необходимости перекрытия.

Глава администрации Центрального района Барнаула Дмитрий Попов сообщил, что в Затоне проведен подворовый обход, уточнены списки жителей. Все необходимые силы и средства готовы к работе в случае ухудшения ситуации.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил в районе острова Шубинский организовать временный водомерный пост и ежечасно передавать информацию об уровне воды. Управлению ГОЧС поручено подготовить все необходимое для оперативного развертывания пункта временного размещения в школе № 1 и в случае обострения паводковой обстановки обеспечить готовность к эвакуации населения.