Свыше 60 БПЛА сбиты в Таганроге и шести районах Ростовской области

Один человек погиб

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной атаки на Таганрог и шесть районов региона было ликвидировано более 60 БПЛА.

"В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганрог и еще в 6 районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

Он уточнил, что больше всего последствий зафиксировано в Таганроге. В результате падения обломков БПЛА загорелось несколько жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было.

Кроме того, эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены фрагменты БПЛА, работают саперы.

В Неклиновском районе в селе Николаевка, в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая труба, газ перекрыли. Погибших и пострадавших нет.

Также повреждено здание школы, частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей, сообщил глава региона.