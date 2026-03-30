Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 102 украинских БПЛА

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, дроны сбиты над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями.

Также украинские беспилотники нейтрализованы в течение ночи над Краснодарским краем, Азовским морем и Крымом, говорится в сообщении министерства.