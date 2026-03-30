Памфилова после переизбрания главой ЦИК заявила, что предстоящие пять лет будут очень сложными

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Элла Памфилова, которая единогласно переизбрана членами ЦИК РФ председателем комиссии до 2031 года, заявила, что предстоящий пятилетний срок "будет очень сложным".

"Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными. Я не могу ни предать, ни подвести моих коллег, которые высказали мне такое доверие. Огромное спасибо за доверие", - сказала Памфилова на заседании комиссии в понедельник.

"(Сделаю - ИФ) все, что могу, для того, чтобы укреплять Россию, чтобы мои коллеги, чтобы наше сообщество комиссий вносило свой посильный вклад в дело укрепления страны, в нашу грядущую победу. Для меня это несомненно, что она будет", - добавила глава ЦИК.

Члены Центризбиркома России на заседании комиссии в понедельник единогласно выбрали Памфилову председателем комиссии в ходе тайного голосования; это будет ее третий срок на этой должности.

Член ЦИК Николай Левичев на заседании комиссии сообщил, что члены Центризбиркома приняли коллегиальное решение выдвинуть на должность председателя комиссии кандидатуру Памфиловой.

В текущем году образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет. Первое заседание нового состава ЦИК носило организационный характер. На нем члены комиссии тайным голосованием избрали председателя, зампредседателя и секретаря Центризбиркома.

Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. Ее первый срок на посту председателя Центризбиркома продлился до 2021 года, второй срок - с 2021 по март 2026 года.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });