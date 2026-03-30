Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Члены Центризбиркома России выбрали Эллу Памфилову председателем комиссии в ходе тайного голосования; это будет ее третий срок на этой должности, передает корреспондент "Интерфакса" с первого заседания ЦИК в новом составе в понедельник.

"За Памфилову Эллу Александровну проголосовали 15 из 15 членов ЦИК", - сказал председатель счетной комиссии, член ЦИК РФ Константин Мазуревский, огласив результаты голосования.

Член ЦИК Николай Левичев на заседании комиссии сообщил, что члены Центризбиркома приняли коллегиальное решение выдвинуть на должность председателя комиссии кандидатуру Памфиловой.

"Накануне нашего первого заседания прошло общее собрание членов ЦИК с правом решающего голоса, и на нем было принято коллегиальное решение поручить мне выдвинуть кандидата на должность председателя ЦИК от имени всех членов комиссии (...). Вношу предложение, согласованное со всеми коллегами, на должность председателя ЦИК РФ выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны", - сказал Левичев.

В текущем году образован новый состав комиссии на ближайшие пять лет. Первое заседание нового состава ЦИК носит организационный характер. На нем члены комиссии тайным голосованием избирают председателя, зампредседателя и секретаря Центризбиркома.

В составе комиссии 15 членов с правом решающего голоса, из них пять человек назначаются президентом России; пять - Советом Федерации и еще пять - Госдумой.

Совет Федерации 4 марта текущего года в результате голосования наделил полномочиями пятерых членов нового состава ЦИК РФ по сенаторской квоте. Все они - члены нынешнего состава Центризбиркома: Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Павел Андреев.

На заседании 11 марта Госдума проголосовала за назначение представленных фракциями пяти кандидатур на должности членов ЦИК РФ. Так, членами комиссии стали: от "Единой России" - Константин Мазуревский; от КПРФ - Евгений Колюшин; от ЛДПР - Василина Кулиева; от "Справедливой России" - Николай Левичев; от "Новых людей" - Алена Булгакова.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ, по которому в новый состав комиссии вошли пять членов, включая ее нынешнего председателя Эллу Памфилову. Также в новый состав вошли Игорь Борисов, Наталья Бударина, Антон Лопатин и Анатолий Сысоев.

Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года. Ее первый срок на посту председателя Центризбиркома продлился до 2021 года, второй срок - с 2021 по март 2026 года.