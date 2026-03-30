Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Комиссия с участием представителей Прикубанского округа Краснодара и управляющих компаний выявила девять поврежденных в результате падения БПЛА квартир, сообщил мэр города Евгений Наумов в понедельник.

"В настоящий момент установлены повреждения девяти квартир в двух соседних домах. В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей - частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления", - написал Наумов в своем канале в Max.

По его словам, ночью сотрудники муниципальной Службы спасения убрали осколки стекла и затянули разбитые окна пленкой. Демонтаж опасных конструкций продолжается.

"Окажем жителям всю необходимую помощь", - заверил Наумов.

Ранее сообщалось о повреждении нескольких квартир из-за падения БПЛА в ночь на понедельник в Прикубанском округе Краснодара. Пострадали три человека: одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации.

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
