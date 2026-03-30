Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Комиссия с участием представителей Прикубанского округа Краснодара и управляющих компаний выявила девять поврежденных в результате падения БПЛА квартир, сообщил мэр города Евгений Наумов в понедельник.

"В настоящий момент установлены повреждения девяти квартир в двух соседних домах. В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей - частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления", - написал Наумов в своем канале в Max.

По его словам, ночью сотрудники муниципальной Службы спасения убрали осколки стекла и затянули разбитые окна пленкой. Демонтаж опасных конструкций продолжается.

"Окажем жителям всю необходимую помощь", - заверил Наумов.

Ранее сообщалось о повреждении нескольких квартир из-за падения БПЛА в ночь на понедельник в Прикубанском округе Краснодара. Пострадали три человека: одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации.