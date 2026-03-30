Россия и Индия рассматривают введение безвизового режима для тургрупп

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Россия и Индия обсуждают возможность введения безвизового режима между странами для туристических групп от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. Соответствующее предложение было направлено партнерам из Индии", - пояснили в министерстве.

Сейчас для российских туристов действует бесплатная электронная виза в Индию (e-Tourist Visa), которая оформляется онлайн с разрешением пребывания в стране до 30 дней с двукратным въездом.

Как считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), спрос на Индию в случае запуска безвиза будет сдержанным.

"С высокой долей вероятности мера окажет ограниченное влияние на общий объем турпотока в Индию и может привести преимущественно к росту стоимости авиабилетов без существенного изменения спроса", - уточнили в пресс-службе туроператора China Travel.

В компании напомнили, что отмена виз с Китаем не привела к резкому росту турпотока из России, поскольку процесс получения визы ранее не представлял существенных затруднений для туристов.

По данным торгового представительства России в Индии, турпоток между странами в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Въездной поток из Индии в Россию составил 57,6 тыс. поездок, а число российских туристов, посетивших Индию, достигло 85,6 тыс..

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

