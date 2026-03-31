Россия в июне обсудит возможность запуска безвиза для тургрупп из Вьетнама

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России в июне планируют обсудить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп из Вьетнама, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития.

"Соглашение находится у партнеров из Вьетнама. Планируем обсудить возможность запуска безвизового въезда для туристических групп в июне", - рассказали в министерстве.

В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что Россия передала Вьетнаму проект межправсоглашения о безвизовых поездках для тургрупп.

Российские туристы могут посещать Вьетнам без виз на срок до 45 дней. Вьетнамским туристам для въезда в Россию требуется виза.