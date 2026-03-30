Кремль подтвердил договоренность о продлении поставок газа РФ в Сербию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем была достигнута договоренность о продлении поставок российского газа этой стране, сообщили в Кремле.

"Да", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Вучич заявил, что договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца "на очень выгодных для нас условиях".

"Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - отметил президент Сербии, которого протицировала белградская радиостанция В92.

Он подчеркнул, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.

Вучич отметил, что газ будет поставляться на "гибких условиях" и что цена определяется по формуле с нефтяной привязкой, сообщило агентство Tanjug.