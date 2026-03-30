Кремль подтвердил договоренность о продлении поставок газа РФ в Сербию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем была достигнута договоренность о продлении поставок российского газа этой стране, сообщили в Кремле.

"Да", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Вучич заявил, что договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца "на очень выгодных для нас условиях".

"Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - отметил президент Сербии, которого протицировала белградская радиостанция В92.

Он подчеркнул, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.

Вучич отметил, что газ будет поставляться на "гибких условиях" и что цена определяется по формуле с нефтяной привязкой, сообщило агентство Tanjug.

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата
