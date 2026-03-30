Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из РФ в Сербию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца, сообщил в понедельник сербский президент Александр Вучич.

"Мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях", - приводит слова Вучича белградская радиостанция В92.

"Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - отметил президент Сербии.

Он подчеркнул, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.

Вучич отметил, что газ будет поставляться на "гибких условиях" и что цена определяется по формуле с нефтяной привязкой, сообщает агентство Tanjug.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию. В 2024 году потребление в стране составило 2,65 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.

Командующий ВМС КСИР скончался от ранений

Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из РФ в Сербию

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

 В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата

Саудовскую Аравию атаковали несколько ракет и беспилотников

Нефть Brent подорожала до $115,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
