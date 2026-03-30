Вучич сообщил о продлении контракта на поставку газа из РФ в Сербию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца, сообщил в понедельник сербский президент Александр Вучич.

"Мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях", - приводит слова Вучича белградская радиостанция В92.

"Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - отметил президент Сербии.

Он подчеркнул, что Сербия станет второй или третьей страной в Европе с самой низкой ценой на газ.

Вучич отметил, что газ будет поставляться на "гибких условиях" и что цена определяется по формуле с нефтяной привязкой, сообщает агентство Tanjug.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию. В 2024 году потребление в стране составило 2,65 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.