Поиск

В Петербурге городские видеокамеры задействуют для контроля за выбросами от машин

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга намерены отслеживать вредные выбросы от автомобилей через городскую систему видеонаблюдения, сообщил в соцсетях глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик после совещания у губернатора Александра Беглова.

Это одно из пилотных решений, которые в 2026 году предполагается масштабировать до уровня системных мер.

Планы касаются реализации государственной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге".

Также в 2026 году в Петербурге предполагается внедрить автоматизированную систему выявления правонарушений в сфере обращения с отходами и благоустройства на контейнерных площадках, систему моделирования рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в воздух, распространить комплексный подход к оздоровлению Суздальских озер на другие крупные гидросистемы, развивать парк электротранспорта и зарядной инфраструктуры.

Петербург Суздальские озера Кирилл Соловейчик Александр Беглов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 30 тысяч жителей Махачкалы остаются без электричества

В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение 6 тысяч абонентов

 В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение 6 тысяч абонентов

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

 Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

 Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

 В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

 Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1213 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
