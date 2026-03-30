В Петербурге городские видеокамеры задействуют для контроля за выбросами от машин

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Петербурга намерены отслеживать вредные выбросы от автомобилей через городскую систему видеонаблюдения, сообщил в соцсетях глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик после совещания у губернатора Александра Беглова.

Это одно из пилотных решений, которые в 2026 году предполагается масштабировать до уровня системных мер.

Планы касаются реализации государственной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге".

Также в 2026 году в Петербурге предполагается внедрить автоматизированную систему выявления правонарушений в сфере обращения с отходами и благоустройства на контейнерных площадках, систему моделирования рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в воздух, распространить комплексный подход к оздоровлению Суздальских озер на другие крупные гидросистемы, развивать парк электротранспорта и зарядной инфраструктуры.