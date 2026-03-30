В Минэнерго РФ сообщили о продолжении сотрудничества России с Ираном

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго Сергей Цивилев и посол Ирана в РФ Казем Джалали обсудили сотрудничество двух стран на фоне актуальных геополитических вызовов.

Глава ведомства подтвердил приверженность российской стороны всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству, несмотря на противодействие третьих стран.

"Стороны отметили взаимное намерение продолжить работу в рамках договоренностей, достигнутых в ходе 19-го заседания российско-иранской межправкомиссии в Тегеране в феврале 2026 года. Были рассмотрены конкретные шаги по реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также поставки лекарственных препаратов", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также участники встречи обсудили эвакуацию работников АЭС "Бушер" и членов их семей и вопросы безопасности персонала, остающегося на объекте для обеспечения работоспособности оборудования.