Физлиц могут обязать нотариально удостоверять договоры ипотеки для борьбы с нелегальными кредиторами

ЖК "Савеловский сити" в Москве
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами, говорится в материалах на сайте Минфина.

Законопроект разработан в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики и направлен на защиту граждан от деятельности нелегальных кредиторов, которые предоставляют займы физическим лицам под залог жилой недвижимости.

Документ вносит изменения в статью 53 закона "О государственной регистрации недвижимости" и предусматривает обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки, предметом которых является жилое помещение или доля в праве общей собственности на него. Это относится к договорам между физическими лицами, в том числе между индивидуальными предпринимателями.

Нотариальная форма сделки позволит обеспечить разъяснение сторонам смысла и значения проекта будущей сделки, контроль соответствия проекта сделки действительным намерениям сторон и требованиям закона, а также проверку дееспособности граждан и наличия их свободного волеизъявления.

Таким образом, инициатива обеспечит дополнительную защиту заемщиков - физических лиц, а также превентивный контроль законности по сделкам ипотеки жилых помещений, говорится в материалах Минфина.

