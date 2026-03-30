Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновили в понедельник вечером после третей временной приостановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Приостановка продлилась более двух часов. Причины не уточнялись.

Первый раз приостановка продлилась около полутора часов, второй раз - около получаса. Причины также не уточнялись.