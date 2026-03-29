Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу в Севастополе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте снова приостановлено в воскресенье вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины не уточняются.

Первый раз морской транспорт приостанавливал работу менее чем на час, в городе звучал сигнал воздушной тревоги.