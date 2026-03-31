Температура выше нормы установилась на большей части территории России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Температура на 4-9 градусов выше нормы установилась в регионах европейской части России, а в ряде регионах азиатской части страны отклонения температуры от нормы доходят до 12 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"У нас на большей части страны положительные аномалии температуры. От 4 до 8-9 градусов на европейской территории России. И такая крупная аномалия на северо-востоке страны - это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12. Хотя там идёт снег и температура всё равно отрицательная", - сказала Макарова.

Она уточнила, что на северо-западе Якутии 31 марта температура будет выше нормы на 12-16 градусов. Затем температура там немного понизится, но все равно будет выше нормы на 8 градусов.