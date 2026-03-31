Температура выше нормы установилась на большей части территории России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Температура на 4-9 градусов выше нормы установилась в регионах европейской части России, а в ряде регионах азиатской части страны отклонения температуры от нормы доходят до 12 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"У нас на большей части страны положительные аномалии температуры. От 4 до 8-9 градусов на европейской территории России. И такая крупная аномалия на северо-востоке страны - это Якутия, Магаданская область. На северо-западе Якутии местами отклонение температуры от нормы до 12. Хотя там идёт снег и температура всё равно отрицательная", - сказала Макарова.

Она уточнила, что на северо-западе Якутии 31 марта температура будет выше нормы на 12-16 градусов. Затем температура там немного понизится, но все равно будет выше нормы на 8 градусов.

Гидрометцентр Россия погода прогноз
Шадаев заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN

Физлиц могут обязать нотариально удостоверять договоры ипотеки для борьбы с нелегальными кредиторами

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Кабмин внес в Думу законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц

Forbes сообщил о просьбе к телеком-операторам брать плату за использование VPN

Более 30 тысяч жителей Махачкалы остаются без электричества

В Дагестане из-за непогоды отключили газоснабжение шести тысяч абонентов

Минцифры РФ предложило предоставлять льготы по карте "Мир"

Девять квартир повреждены в Краснодаре из-за падения БПЛА

Температура около и выше нормы ожидается на большей части РФ с апреля по сентябрь

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1220 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8853 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });