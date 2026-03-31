Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево, Пулково работает по согласованию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ограничения в московском аэропорту Шереметьево, петербургский Пулково работает по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агенства.

Ранее в Росавиации сообщили о снятии ограничения на прием и отправку самолетова в Шереметьево.