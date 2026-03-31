Число заболевших гриппом в РФ за неделю снизилось почти на 22%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Количество заболевших гриппом в РФ по сравнению с прошлой неделей снизилось на 21,9%, большинство случаев приходится на вариант гриппа А(H3N2), известного как "гонконгский", сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 13-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано 641 тыс. случаев заболеваний ОРВИ и гриппом (...) Отмечается снижение числа заболевших гриппом на 21,9%. По результатам лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также продолжают циркулировать вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В, но их доля не велика", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, по итогам прошедшей недели зарегистрировано около 3,5 тыс. случаев COVID-19.

Неделей ранее сообщалось о 667 тыс. случаях заболевания гриппом и ОРВИ и об около 4 тыс. случаев COVID-19.