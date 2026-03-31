В Тюмени по делу о поджоге военкомата арестованы мать и дочь

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Тюмени по обвинению в поджоге военкомата 28 марта задержаны мать и дочь, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Старшей обвиняемой по ее состоянию здоровья суд избрал домашний арест. Дочь арестована до 27 мая.

В поджоге здания военного комиссариата по Ленинскому и Восточному административным округам Тюмени обвиняют женщин 1958 и 1986 годов рождения.

"Согласно материалам дела, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт - ИФ)", - говорится в сообщении.