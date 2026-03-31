Закон об усилении госконтроля за тарифами ЖКХ вступает в силу 3 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 3 апреля вступает в силу закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), усиливающий контроль службы за тарифами ЖКХ.

Согласно закону, в случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни, отметил председатель Госдумы в своем канале в Мах.

Кроме того, ещё один вступающий в силу с 3 апреля закон предусматривает повышение ответственности должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС. Так, вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трёх лет. "Эти нормы позволят защитить права граждан и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги", - считает Володин.

ФАС Вячеслав Володин
 Шадаев заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN

 Физлиц могут обязать нотариально удостоверять договоры ипотеки для борьбы с нелегальными кредиторами

 Кабмин внес в Думу законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц

 Forbes сообщил о просьбе к телеком-операторам брать плату за использование VPN

