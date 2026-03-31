ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области украинца, передавшего ВСУ координаты военных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, завербованный военной разведкой, задержан в Белгородской области за передачу координат российских военных, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России" , - сказали в ЦОС.

По его данным, мужчина был завербован в мессенджерах Главным управлением разведки Минобороны Украины. Отмечается, что за вознаграждение он установил координаты российских военных и техники в одном из муниципалитетов региона, "которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов".

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). В ФСБ напомнили, что максимальным наказанием за шпионаж является лишение свободы на 20 лет.

ФСБ Белгородская область Украина ВСУ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });