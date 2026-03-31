ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области украинца, передавшего ВСУ координаты военных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, завербованный военной разведкой, задержан в Белгородской области за передачу координат российских военных, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России" , - сказали в ЦОС.

По его данным, мужчина был завербован в мессенджерах Главным управлением разведки Минобороны Украины. Отмечается, что за вознаграждение он установил координаты российских военных и техники в одном из муниципалитетов региона, "которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов".

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). В ФСБ напомнили, что максимальным наказанием за шпионаж является лишение свободы на 20 лет.